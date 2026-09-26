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    Спасатель Штыб призвал учиться реанимации на очных курсах

    Перед оказанием первой помощи нужно оценить обстановку и проверить, дышит ли пострадавший. Проводить сердечно-легочную реанимацию стоит только после практического обучения, передает «Вечерняя Москва».

    Поводом для разъяснений стал случай в Ставропольском крае. Жительница хутора Славяновского попыталась сделать 91-летней матери закрытый массаж сердца, но нанесла ей множественные травмы. Женщина умерла на месте, возбуждено уголовное дело.

    Спасатель и инструктор по первой помощи Максим Штыб пояснил: сначала нужно убедиться, что помощь не угрожает самому очевидцу. У человека в сознании следует спросить разрешение. Если пострадавший без сознания, но дышит, нужно обеспечить проходимость дыхательных путей, запрокинув ему голову. Если нет ни сознания, ни дыхания, к реанимации может приступить тот, кто освоил ее на практике.

    Терапевт Надежда Чернышова посоветовала вызвать скорую помощь и следить за дыханием пострадавшего. Человеку без сознания нельзя давать лекарства или воду. При эпилептическом приступе нужно защитить его голову от ударов, но не удерживать силой и ничего не класть в рот.

    Эксперты подчеркнули: задача первой помощи — сохранить жизнь пострадавшего до приезда врачей и не навредить ему, пишет RT.

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