Россиянам разъяснили, почему зимой кожа сохнет даже дома и как ей помочь

Отопление делает воздух в помещениях суше, и кожа быстрее теряет влагу. Холод, ветер и перепады температуры усиливают сухость, сообщает Газета.ru .

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко пояснила, что зимой стянутость и шелушение могут появиться даже у тех, кто летом с ними не сталкивался. Особенно заметно страдают кисти рук, локти и голени.

Эксперт посоветовала заботиться о защитном барьере кожи: от него зависит способность удерживать влагу. Горячая вода, долгий душ и агрессивный уход могут усиливать сухость. Попытки убрать шелушение мочалкой и скрабом дополнительно раздражают кожу.

Грубая шерсть и синтетика могут вызывать зуд при повышенной чувствительности, передает MIR24.TV.

Лучше выбирать одежду, которая не натирает, а под свитер при необходимости надевать тонкий слой мягкой ткани. Губы и руки требуют отдельного внимания.

В составе средств для удержания влаги можно искать гиалуроновую кислоту, глицерин, пантенол и мочевину. Для смягчения подойдут масла ши, кокоса, какао, миндаля, жожоба и сквалан. Если трещины, выраженный зуд, покраснение или раздражение не проходят после изменения ухода, стоит обратиться к дерматологу.