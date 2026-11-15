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    Россиянам разъяснили, почему зимой кожа сохнет даже дома и как ей помочь

    Эксперт Вериченко: горячий душ и скрабы могут усиливать раздражение

    Отопление делает воздух в помещениях суше, и кожа быстрее теряет влагу. Холод, ветер и перепады температуры усиливают сухость, сообщает Газета.ru.

    Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко пояснила, что зимой стянутость и шелушение могут появиться даже у тех, кто летом с ними не сталкивался. Особенно заметно страдают кисти рук, локти и голени.

    Эксперт посоветовала заботиться о защитном барьере кожи: от него зависит способность удерживать влагу. Горячая вода, долгий душ и агрессивный уход могут усиливать сухость. Попытки убрать шелушение мочалкой и скрабом дополнительно раздражают кожу.

    Грубая шерсть и синтетика могут вызывать зуд при повышенной чувствительности, передает MIR24.TV.

    Лучше выбирать одежду, которая не натирает, а под свитер при необходимости надевать тонкий слой мягкой ткани. Губы и руки требуют отдельного внимания.

    В составе средств для удержания влаги можно искать гиалуроновую кислоту, глицерин, пантенол и мочевину. Для смягчения подойдут масла ши, кокоса, какао, миндаля, жожоба и сквалан. Если трещины, выраженный зуд, покраснение или раздражение не проходят после изменения ухода, стоит обратиться к дерматологу.

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