Врач Кашух рассказала, что поздний прием пищи не влияет на здоровье

Распространено мнение, что употребление пищи после шести или восьми часов вечера может привести к набору веса. Тем не менее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух разъяснила Life.ru , что это заблуждение.

По словам специалиста, в организме человека нет жесткой привязки обмена веществ к времени суток, и сам по себе прием пищи вечером не несет вреда. Она подчеркнула, что важнее не время приема пищи, а ее состав и калорийность.

«Идея запрета еды после определенного часа возникла из упрощенного подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приема пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности», — пояснила врач.

Екатерина Кашух рекомендовала ужинать не позднее, чем за два-три часа до сна, чтобы избежать дискомфорта, который может вызвать жирная пища перед сном. Также врач отметила, что для поддержания здоровья и фигуры важно учитывать особенности организма и правильно подбирать продукты.

Если голод появился поздно вечером, допустимы легкие приемы пищи, такие как стакан йогурта или кефира, запеченные овощи, гречка, киноа или рис с овощами, творог, омлет или яйца всмятку. Рекомендации по питанию должны учитывать особенности здоровья человека. При некоторых заболеваниях органов пищеварения режим вечернего питания подбирается персонально.