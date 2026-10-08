Нутрициолог Лясковская отметила, что при тревоге лучше съесть греческий йогурт или яблоко
При сильной тревожности для перекуса лучше выбирать яблоки или натуральный греческий йогурт без сахара вместо сладостей. Об этом нутрициолог Наталья Лясковская сообщила сайту Lenta.ru.
Специалист предостерегла от употребления конфет, печенья и шоколада. По ее словам, еды, способной снять тревогу, не существует, а попытки заглушить неприятные эмоции пищей могут привести к расстройству пищевого поведения, отметило ИА НСН.
Лясковская отметила, что люди часто заедают не только тревогу, но также раздражение, усталость и перенапряжение. В таких ситуациях нутрициолог посоветовала прогуляться, заняться физической активностью, пообщаться с друзьями, почитать приятную книгу или принять теплую ванну. Если справиться с переживаниями самостоятельно не удается, эксперт рекомендовала обратиться к психологу.