Диетолог Русакова назвала норму сахара в крови для людей старше 60 лет

У людей старше 60 лет нормальный уровень сахара в крови натощак составляет 3,5–6,5 ммоль/л. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Вечерняя Москва» .

Русакова пояснила, что лабораторные нормы могут немного различаться. С возрастом чувствительность тканей к инсулину снижается, а риск нарушений углеводного обмена растет. Однако это не означает, что любые высокие показатели глюкозы можно считать нормой.

Диетолог рекомендовала сократить долю быстрых углеводов в рационе до менее 5%. При этом важно учитывать и другие углеводные продукты: в организме они также превращаются в сахар.

В качестве замены Русакова посоветовала сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Они обеспечивают стабильный уровень энергии без резких скачков глюкозы, поэтому исключать их из питания не нужно.

«Важно регулярно проверять уровень сахара, даже если отсутствуют симптомы, потому что в начале сахарный диабет протекает бессимптомно», — добавила доктор.