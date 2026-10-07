Гастроэнтеролог Дианова рассказала, что цинк и магний поддерживают остроту памяти и помогают в борьбе со стрессом

Омега-3 кислоты, витамины групп B и E, а также цинк и магний необходимы для поддержания остроты памяти. Об этом RT сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам врача, омега-3 кислоты тормозят возрастное снижение интеллекта и служат строительным материалом для мембран нейронов. Их можно получить из жирной морской рыбы, льняного масла и грецких орехов, отметил URA.RU.

Витамины B6, B9 и B12 отвечают за обмен веществ в нервных клетках и защищают от депрессии. Они содержатся в мясе птицы, яйцах, говяжьей печени, бобовых и брокколи. Витамин E присутствует в растительных маслах, орехах и авокадо.

Цинк и магний активируют память и помогают бороться со стрессом. Ими богаты морепродукты, тыквенные семечки, говядина и какао. Главной угрозой для когнитивных функций эксперт назвала сахар, порекомендовав заменить сладости сложными углеводами.