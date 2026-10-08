360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Офтальмохирург Чиненова предупредила о поражении сетчатки при диабете

    Офтальмохирург Ксения Чиненова рассказала о риске необратимых изменений сетчатки при сахарном диабете. Выявить их на ранней стадии помогают профилактические осмотры, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Высокий уровень сахара в крови опасен для сосудов, особенно мелких. Чиненова объяснила, что глаза — один из первых органов-мишеней при диабете, далее страдают почки.

    Сетчатка богата мельчайшими сосудами. Из-за нарушений уровня сахара на ней могут возникать отеки и кровоизлияния. Пациенты долго не замечают этих изменений и не знают о заболевании.

    Затуманивание и общее снижение зрения некоторые люди, особенно пожилые, списывают на возраст. Из-за этого они упускают время для лечения на ранней стадии. По словам врача, чем дальше прогрессирует диабет, тем сложнее лечить диабетическую ретинопатию.

    Чиненова подчеркнула важность профилактических посещений офтальмолога: многие глазные заболевания протекают без жалоб, а работа специалиста не ограничивается подбором очков.

    Читайте также

    Врач озвучил оптимальные сроки для прививки от гриппа

    Дом и здоровье: что включить в осенний чек‑лист защиты от заморозков

    Россиян предупредили о рисках полного отказа от жиров

    Роспотребнадзор предложил США помощь из-за вспышек инфекций

    Ученые нашли связь физподготовки в детстве с риском депрессий во взрослом возрасте

    Свыше 11 миллионов россиян уже привились от гриппа

    Мясников пошутил о последствиях увлечения БАДами у молодежи

    Как не потерять мужскую силу. Чек-лист от уролога

    The man is undergoing an examination.

    Врач объяснила причины «тумана в голове» у молодых

    Сомнологи назвали худшее время для отхода ко сну

    IMAGO/www.imago-images.de

    Московские хирурги спасли двухлетнего ребенка с редким заболеванием пищевода

    Врач Базанов рассказал, кому можно ставить новую вакцину от ВПЧ

    Вакцинация