Офтальмохирург Чиненова предупредила о поражении сетчатки при диабете

Офтальмохирург Ксения Чиненова рассказала о риске необратимых изменений сетчатки при сахарном диабете. Выявить их на ранней стадии помогают профилактические осмотры, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Высокий уровень сахара в крови опасен для сосудов, особенно мелких. Чиненова объяснила, что глаза — один из первых органов-мишеней при диабете, далее страдают почки.

Сетчатка богата мельчайшими сосудами. Из-за нарушений уровня сахара на ней могут возникать отеки и кровоизлияния. Пациенты долго не замечают этих изменений и не знают о заболевании.

Затуманивание и общее снижение зрения некоторые люди, особенно пожилые, списывают на возраст. Из-за этого они упускают время для лечения на ранней стадии. По словам врача, чем дальше прогрессирует диабет, тем сложнее лечить диабетическую ретинопатию.

Чиненова подчеркнула важность профилактических посещений офтальмолога: многие глазные заболевания протекают без жалоб, а работа специалиста не ограничивается подбором очков.