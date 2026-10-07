Диетолог Писарева объяснила, почему кола без сахара не заменит воду

Кола без сахара не мешает похудению, но полностью заменять ею питьевую воду нельзя. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила о рисках для желудка и кишечника, передает «Вечерняя Москва» .

В ходе двухлетнего исследования участники, пившие колу без сахара, потеряли в среднем 4,8 килограмма. Группа, употреблявшая обычную воду, сбросила 3,7 килограмма. По словам Писаревой, последние исследования подтверждают, что сахарозаменители не усиливают аппетит и не нарушают его регуляцию.

Однако диетолог назвала две причины не заменять воду газировкой: негативное влияние углекислого газа на желудочно-кишечный тракт и риск нарушения микробиома из-за сахарозаменителей. Постоянное употребление такого напитка вместо воды может вызывать вздутие и дискомфорт в желудке, влиять на толерантность к глюкозе и создавать нагрузку на печень.

Писарева подчеркнула, что для нормальной работы всех систем организму необходима обычная питьевая вода. В отличие от газировки с сахарозаменителями, она не влияет на состояние микробиома и не создает дополнительной нагрузки на органы.