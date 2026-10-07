360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам назвали компоненты качественного шоколада

    Основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Георгий Хачинян назвал самым полезным горький шоколад с содержанием какао от 70 процентов. В его составе должны быть какао-бобы, какао-масло и сахар, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Хачиняна, такой шоколад содержит меньше сахара и флавоноиды, которые укрепляют сосуды, снижают холестерин и поддерживают активность мозга. Вариант с 50 процентами какао менее полезен из-за большей доли сахара.

    Какао-масло придает плитке эластичную, тающую структуру. Его место сразу после какао-бобов эксперт назвал признаком натуральности. По его словам, замена этого жира пальмовым или кокосовым маслом повышает уровень плохого холестерина и вредит сердечно-сосудистой системе.

    Доля сахара в идеале составляет 20–30 процентов. Первое место в списке ингредиентов, по оценке Хачиняна, указывает на низкое содержание какао-бобов и вред продукта для зубов и организма.

    Молочный и белый шоколад эксперт рекомендовал оставлять редким лакомством из-за сахара и добавок. Альтернативой горькому он назвал темный с 40–55 процентами какао.

    Характерный хруст при разломе, по словам Хачиняна, говорит о качестве плитки и правильном содержании какао-масла. Он также отметил, что квадратик горького шоколада перед умственной задачей помогает концентрации и памяти.

    Читайте также

    Россиянам рассказали, как избавиться от пауков-летунов в доме

    Доплату к пенсии получили 687 тысяч жителей Москвы и Подмосковья старше 80 лет

    Кошелек с деньгами

    В МВД объяснили, какие данные нельзя оставлять в открытом доступе

    ЦБ готов смягчить регулирование кредитов на защиту критической инфраструктуры

    Россиян предупредили о новых опасных штаммах гриппа

    Синоптик рассказал, когда следует ждать заморозков в столичном регионе

    Владельцы котов начали массово проверять интеллект кошек с помощью IQ-теста

    Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

    Россиянам напомнили штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

    Дачникам посоветовали опустошить водопровод перед заморозками

    Россиян предупредили о мошенничестве с подарками ко Дню учителя

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Власти Петербурга объявили об отмене коронавирусных ограничений с октября