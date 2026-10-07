Россиянам назвали компоненты качественного шоколада

Основатель кондитерской фабрики Dy’Nastie Георгий Хачинян назвал самым полезным горький шоколад с содержанием какао от 70 процентов. В его составе должны быть какао-бобы, какао-масло и сахар, передает «Вечерняя Москва» .

По словам Хачиняна, такой шоколад содержит меньше сахара и флавоноиды, которые укрепляют сосуды, снижают холестерин и поддерживают активность мозга. Вариант с 50 процентами какао менее полезен из-за большей доли сахара.

Какао-масло придает плитке эластичную, тающую структуру. Его место сразу после какао-бобов эксперт назвал признаком натуральности. По его словам, замена этого жира пальмовым или кокосовым маслом повышает уровень плохого холестерина и вредит сердечно-сосудистой системе.

Доля сахара в идеале составляет 20–30 процентов. Первое место в списке ингредиентов, по оценке Хачиняна, указывает на низкое содержание какао-бобов и вред продукта для зубов и организма.

Молочный и белый шоколад эксперт рекомендовал оставлять редким лакомством из-за сахара и добавок. Альтернативой горькому он назвал темный с 40–55 процентами какао.

Характерный хруст при разломе, по словам Хачиняна, говорит о качестве плитки и правильном содержании какао-масла. Он также отметил, что квадратик горького шоколада перед умственной задачей помогает концентрации и памяти.