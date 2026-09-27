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    Россиян предупредили о влиянии кофе и минералки на лекарства

    Кофе, молоко и минеральная вода могут снижать эффективность лекарств. Грейпфрут способен повысить концентрацию препарата в крови до опасного уровня, сообщает Москва 24.

    Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева посоветовала внимательнее следить за рационом во время приема лекарств. По ее словам, это особенно важно осенью, в сезон ОРВИ и гриппа.

    Писарева предупредила, что грейпфрут влияет на метаболизм лекарств. Из-за него концентрация препарата в крови может вырасти до опасного уровня и вызвать побочные эффекты. Эксперт призвала быть осторожными людей, принимающих антибиотики и статины.

    Кофеином, по словам Писаревой, не стоит запивать антибиотики: он может снизить их эффективность. Эксперт также не рекомендует запивать лекарства минеральной водой, обогащенной железом и цинком. Во время приема препаратов она призвала отказаться от алкоголя из-за дополнительной нагрузки на печень.

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