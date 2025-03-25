Режим ЧС объявили в Словакии из-за вспышки ящура

Режим начал действовать с 13:00 (15:00 по московскому времени) 25 марта.

В январе Россия приостановила поставки животноводческой продукции из Европы из-за вспышки ящура. Запрет распространяется на все страны и не только на ввоз, но и на транзит.

Telegram-канал Mash сообщал, что из-за этого могут подорожать популярные корма для кошек и собак, однако их производители заявили, что заранее запаслись сырьем для пищевых добавок, у которого нет отечественных аналогов.