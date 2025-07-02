Российские студенты разработали светодиодную маску для ухода за кожей лица

Российские студенты разработали первый отечественный аналог LED-масок для оздоровления кожи лица. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Маску, получившую название «Отражение», создал технологический стартап Пермского государственного национального исследовательского университета. За основу взята сквозная технология — фотоника.

По словам разработчиков, маска поможет эффективнее справляться с акне и постакне, повысить тонус кожи, замедлить гравитационный птоз.

«В планах — поиск инвестиций и выход на мелкосерийное производство продукта в количестве 10 единиц на конец 2025-го — 2026 год», — добавили в НТИ.

Ранее стало известно, что подмосковные ученые разработали инновационное противомикробное средство. Исследователи обнаружили, что вещества из жира личинок черной львинки обладают мощным антисептическим действием.