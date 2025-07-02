На МКАД в Северном Тушине столкнулись две фуры, перекрыты 3 полосы движения

В районе Северное Тушино на 71-м километре МКАД случилось ДТП с участием двух грузовых машин. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, тягач Renault с полуприцепом-цементовозом задел другую фуру, в результате чего кабина одного из автомобилей частично оторвалась.
Водитель отказался от госпитализации. После ЧП перекрыли три из пяти полос движения. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших нет.
Ранее авария случилась в центре Москвы. Трактор с бочкой воды, предназначенной для чистки дорог, занесло на повороте. Бак перевернулся и упал на Volkswagen. В результате происшествия никто не пострадал.
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