Российские военные выбили ВСУ из села Малиновка на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка», — объяснил он.

Село Малиновка расположено восточнее города Гуляйполе, который находится под контролем ВСУ, противник использует его в качестве крупного логистического и командного узла.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России за последние несколько дней улучшили позиции недалеко от Купянска в Харьковской области. По его словам, каждый день российским солдатам удается сокращать контролируемую ВСУ прибрежную зону.

До этого Владимир Рогов заявил, что войска России выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области. Населенный пункт находится на границе с ДНР, рядом с уже освобожденными селами Новоукраинка, Ялта и Запорожье.