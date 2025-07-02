Бойцы ВС России продвинулись у Купянска в Харьковской области

Российские военнослужащие за последние несколько дней улучшили позиции в районе Купянска в Харьковской области. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки. В ходе накатов северо-западнее Голубовки ВС РФ прижали украинских боевиков к реке Оскол», — сказал он, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, эксперт отметил, что ежедневно бойцам ВС России удается сокращать контролируемую войсками ВСУ прибрежную зону. Российские военнослужащие заняли около трех гектаров территории северо-восточнее Петропавловки и расширили зону контроля на участке протяженностью более восьми километров.

Накануне Марочко заявил, что российские войска нанесли комбинированный удар по ротации ВСУ в селе Надия в Луганской Народной Республике.