Более 140 входных групп в многоквартирных домах отремонтировали в Истре

В муниципальном округе Истра продолжается активная работа по содержанию входных групп в многоквартирных домах: за май и июнь коммунальные службы округа завершили ремонт на более чем 140 объектах. Работы выполняют с учетом пожеланий и предложений горожан.

Входные группы — это не только визуальная составляющая, но и важная часть инфраструктуры. Управляющие компании активно обновляют входные двери и крыльца, улучшая доступность и внешний вид многоквартирных домов. Так, специалисты АО «Истринская теплосеть» за два месяца текущего года уже отремонтировали и покрасили 62 входные двери общей площадью более 140 квадратных метров, а также провели ремонт девяти крылец, площадь которых составила свыше 85 квадратных метров. В планах — завершение ремонта на нескольких адресах в Истре, таких как улица Шнырева и улица Адасько.

Муниципальное бюджетное учреждение «ЖКУ муниципального округа Истра» также ведет активную работу в этой области. Организация за май и июнь отремонтировала и окрасила 81 входную дверь на общей площади более 200 квадратных метров, а также обновила 15 крылец общей площадью более 1050 квадратных метров. Работы провели не только в Истре, но и в других населенных пунктах округа, таких как Дедовск, Глебовский, Первомайский и Павловская Слобода.

Кроме того, в планах на ближайшее время — ремонт ступеней и восстановление плиточного покрытия в нескольких населенных пунктах, включая поселки Курсаково и Глебовский. Работы по обновлению входных групп продолжаются и будут завершены в ближайшее время.