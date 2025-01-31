Популярные корма для животных исчезнут из России? Всему виной эпидемия ящура

Mash: в России возможен дефицит кормов для животных из-за вспышки ящура в ЕС

Дефицит кормов для кошек и собак многих популярных брендов может возникнуть в России из-за вспышки вируса ящура в Евросоюзе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россельхознадзор ранее запретил на месяц поставки животноводческой продукции из ЕС. Однако в ведомстве пока затрудняются ответить, до какого времени это затянется.

Поставляемое сырье используется в том числе для производства пищевых добавок — ароматизаторов и усилителей вкуса. Отечественных аналогов практически нет.

Сами производители уверяют, что заранее запаслись необходимыми добавками, и попросили побыстрее аттестовать зарубежное предприятие, на котором ящура точно нет.

Первую с 1988 года вспышку заболевания зафиксировали на ферме в Германии. Вокруг создали карантинную зону радиусом около километра.