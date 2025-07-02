Минюст США решил лишать гражданства за определенные преступления

Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения гражданства людей, совершивших определенные преступления. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на служебную записку заместителя генпрокурора Бретта Шумейта.

«Шумейт дает прокурорам США широкие полномочия решать, когда добиваться процесса денатурализации с целью продвижения целей политики администрации», — заявили журналисты.

Прокурорам рекомендовали уделять особое внимание гражданам, представляющим «потенциальную угрозу национальной безопасности».

Также в записке указано, что процесс лишения гражданства могут применять к лицам, причастным к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и нарушениям прав человека.

Ранее The New York Times сообщила, что правительство США приказало Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ограничить рейды и аресты на фоне беспорядков в Калифорнии. По данным журналистов, Белый дом пересмотрел подход к кампании по массовой депортации.