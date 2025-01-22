Россия приостановила импорт животноводческой продукции из ЕС из-за ящура

Россельхознадзор: через месяц режим поставок мяса из ЕС в Россию могут смягчить

Поставки животноводческой продукции из Евросоюза закрыли на месяц после вспышки ящура. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщило РИА «Новости» .

«Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса — прим. ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет», — уточнил он.

Ослабление режима произойдет только в том случае, если российскую инспекцию пройдут предприятия, в отношении которых ввели ограничения.

Россельхознадзор принял решение о введении с 20 января запрета на ввоз в Россию и транзит по территории страны продукции животноводства из всех стран-членов Евросоюза из-за распространения ящура.

Германия ранее уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о вспышке заболевания на одной из ферм в федеральной земле Бранденбург. Это произошло впервые с 1988 года.