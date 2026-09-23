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    Психиатр Вилков перечислил неочевидные признаки деменции

    Резкое ухудшение зрения, перемены в пищевых привычках и навязчивые ритуалы могут указывать на развитие деменции. На эти признаки посоветовал обратить внимание психиатр Алексей Вилков, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Вилкова, деменция не всегда начинается с заметной потери памяти. Среди привычных симптомов — забывчивость, сложности в быту, изменения поведения и снижение интереса к прежним занятиям. При этом человек может внезапно начать жаловаться на ухудшение зрения.

    Другой возможный сигнал — отказ от любимой еды из-за изменения вкусовых ощущений. Перемены аппетита иногда сопровождаются резкой потерей веса. Психиатр также советует обращать внимание на бесцельные повторяющиеся действия и новые ежедневные ритуалы.

    При таких симптомах Вилков рекомендует обратиться к неврологу. Врач может провести анкетирование для выявления когнитивных нарушений и назначить МРТ головного мозга. Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение, направленное на замедление ухудшения когнитивных функций.

    Согласно ежегодному исследованию Аналитического центра НАФИ и проекта Деменция.net, почти у четверти россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией. В 2024 году об этом сообщали 18% опрошенных, в 2025-м — около 21%.

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