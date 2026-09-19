Невролог Толмачев объяснил разницу между деменцией и возрастным ухудшением памяти

Деменция — это не просто ухудшение памяти, а серьезный синдром, при котором нарушается работа головного мозга. Об этом RuNews24.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Пироговского Университета Артем Толмачев.

На ранних этапах заболевания человек может испытывать сложности с подбором слов, планированием и выполнением привычных задач. При этом его характер и воспоминания могут оставаться прежними. С развитием болезни человек может потерять способность обслуживать себя, контролировать поведение и понимать сложные ситуации, пишет «ТСН24».

Толмачев подчеркивает, что при деменции нарушается не только память, но и связи между разными структурами мозга. Человек может помнить события молодости, но не понимать, что было несколько часов назад.

Важно отметить, что деменция не является нормальной частью старения. Возраст может немного менять темп мышления и скорость вспоминания, но выраженное ухудшение памяти и самостоятельности — это повод для медицинской оценки. При первых устойчивых изменениях следует обратиться к врачу. Ранняя диагностика помогает исключить обратимые состояния и вовремя начать лечение.