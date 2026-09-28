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    Психолог Абравитова связала избегание зеркал с депрессией

    Нежелание смотреть на свое отражение может говорить о психологическом дискомфорте, в том числе о депрессии. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, сообщает RT.

    Абравитова назвала избегание зеркал тревожным признаком. По ее словам, за этим поведением могут стоять потеря ощущения собственного «я» и кризис самоидентичности. При депрессии человек может воспринимать свое отражение как пустую, уставшую оболочку.

    Другие возможные причины — кризис среднего возраста, резкая смена жизненных ориентиров или сильное недовольство внешностью, в том числе после набора веса. В таких случаях человек может избегать зеркала, чтобы не испытывать боль или отвращение к себе.

    Психолог добавила, что смотреть на свое отражение бывает трудно и из-за стыда или чувства вины за собственный поступок.

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