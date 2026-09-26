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    Психиатр Тетюшкин заметил, что дефицит внимания может сохраняться у взрослых

    Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности могут сохраняться во взрослом возрасте. При этом нелюбовь к монотонной работе сама по себе не указывает на расстройство, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, что признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще встречаются у взрослых, которым такой диагноз поставили в детстве. Они могут сохраняться и у людей, чье поведение ранее требовало психолого-педагогической коррекции.

    По словам специалиста, нежелание часами вручную заполнять таблицы не означает, что у человека СДВГ. Тетюшкин отметил, что прежде синдром считали детским диагнозом, но с появлением понятия СДВГ-спектра его могут установить и взрослому.

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