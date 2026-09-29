Преподаватель Умнов призвал не выходить на работу при легком недомогании

Чтобы снизить риск заражения, Умнов посоветовал носить маску в транспорте и людных местах, избегать тесного контакта с кашляющими людьми и регулярно мыть руки. Он также рекомендовал проветривать помещения, поддерживать влажность воздуха и реже бывать в плохо вентилируемых местах в сезон роста заболеваемости.

Слабость, першение в горле и небольшой насморк могут быть первыми признаками инфекции, отметил специалист. Человек с такими симптомами уже может заражать окружающих. Умнов посоветовал оставаться дома, следить за состоянием и при ухудшении обратиться к врачу.

Возвращаться к работе, по словам Умнова, следует после полного исчезновения симптомов и нормализации температуры без жаропонижающих. Как правило, это возможно не ранее чем через 24 часа после окончания болезни. После тяжелого течения срок может быть дольше — в таком случае нужно ориентироваться на рекомендации лечащего врача.