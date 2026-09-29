Преподаватель Умнов призвал не выходить на работу при легком недомогании
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рекомендовал оставаться дома даже при слабых симптомах респираторной инфекции, сообщает RT.
Чтобы снизить риск заражения, Умнов посоветовал носить маску в транспорте и людных местах, избегать тесного контакта с кашляющими людьми и регулярно мыть руки. Он также рекомендовал проветривать помещения, поддерживать влажность воздуха и реже бывать в плохо вентилируемых местах в сезон роста заболеваемости.
Слабость, першение в горле и небольшой насморк могут быть первыми признаками инфекции, отметил специалист. Человек с такими симптомами уже может заражать окружающих. Умнов посоветовал оставаться дома, следить за состоянием и при ухудшении обратиться к врачу.
Возвращаться к работе, по словам Умнова, следует после полного исчезновения симптомов и нормализации температуры без жаропонижающих. Как правило, это возможно не ранее чем через 24 часа после окончания болезни. После тяжелого течения срок может быть дольше — в таком случае нужно ориентироваться на рекомендации лечащего врача.