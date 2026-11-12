Ортопед Саутенко объяснил, как отличить мышечную боль от суставной

Боль в колене или плече не всегда связана с суставом. Источником могут быть мышцы, сухожилия и связки, рассказал травматолог-ортопед Александр Саутенко, сообщает aif.ru .

Мышечная боль часто распространяется вдоль бедра, голени или плеча. Она может возникнуть через несколько часов после нагрузки или на следующий день. Суставная боль обычно сосредоточена вокруг сустава, но эти признаки не универсальны: заболевания суставов могут вызывать боль в соседних мышцах и наоборот.

При мышечной боли ощущения чаще тянущие, ноющие или жгучие. Напряжение и растяжение усиливают дискомфорт. Выраженные отек, покраснение и повышение температуры кожи для нее обычно нехарактерны.

На проблему с суставом могут указывать утренняя скованность, боль при сгибании и разгибании, нестабильность или блокировка движения. Вероятность возрастает, если болезненная область опухла, стала горячей, а подвижность снизилась, пишет kp.ru.

Если сустав невозможно полностью согнуть или разогнуть, следует обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу. Домашние наблюдения не заменяют осмотр. Врач определяет необходимость обследований после опроса и оценки симптомов; методы визуализации применяют, если причина боли остается неясной.