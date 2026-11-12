360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ортопед Саутенко объяснил, как отличить мышечную боль от суставной

    Травматолог Саутенко: ограничение движений требует обращения к врачу

    Боль в колене или плече не всегда связана с суставом. Источником могут быть мышцы, сухожилия и связки, рассказал травматолог-ортопед Александр Саутенко, сообщает aif.ru.

    Мышечная боль часто распространяется вдоль бедра, голени или плеча. Она может возникнуть через несколько часов после нагрузки или на следующий день. Суставная боль обычно сосредоточена вокруг сустава, но эти признаки не универсальны: заболевания суставов могут вызывать боль в соседних мышцах и наоборот.

    При мышечной боли ощущения чаще тянущие, ноющие или жгучие. Напряжение и растяжение усиливают дискомфорт. Выраженные отек, покраснение и повышение температуры кожи для нее обычно нехарактерны.

    На проблему с суставом могут указывать утренняя скованность, боль при сгибании и разгибании, нестабильность или блокировка движения. Вероятность возрастает, если болезненная область опухла, стала горячей, а подвижность снизилась, пишет kp.ru.

    Если сустав невозможно полностью согнуть или разогнуть, следует обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу. Домашние наблюдения не заменяют осмотр. Врач определяет необходимость обследований после опроса и оценки симптомов; методы визуализации применяют, если причина боли остается неясной.

    Читайте также

    Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление

    Россиянам перечислили первые тревожные признаки старения

    Кардиолог предупредил о внезапности инфаркта в молодом возрасте

    Какие супы помогают снизить давление? Неожиданная польза всем известных блюд

    Житель Приморья скончался после 17 лет курения электронок

    В МГУ одному из студентов диагностировали корь

    Онищенко предупредил о пике заболеваемости гриппом и ОРВИ в середине января

    В Новокузнецке врачи помогли пациенту, который 3 года дышал через трубку в горле

    Ученые нашли в сперматозоидах признаки старения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ученые выяснили, чем полезен жирный кефир

    ИИ/360.ru

    Назван самый опасный тип головной боли

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Названы признаки алкоголизма, при появлении которых нужно идти к врачу