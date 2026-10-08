Офтальмолог Сагоненко предупредил об опасности сухого воздуха в офисе

Сухой воздух и редкое моргание при работе за экраном приводят к компьютерному зрительному синдрому. Об этом рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко, сообщает «Абзац» .

Кондиционеры летом и центральное отопление зимой делают офисный воздух сухим. При сосредоточенной работе за монитором человек моргает в четыре раза реже обычного. Глаза получают меньше естественного увлажнения, а сухой воздух усугубляет проблему.

Сагоненко пояснил, что компьютерный зрительный синдром объединяет пересыхание глаз и нагрузку от использования гаджетов на близком расстоянии. Врач рекомендовал увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты и персональный увлажнитель воздуха на рабочем столе.

Офтальмолог также посоветовал каждый час делать перерывы и гимнастику для глаз: по 20 раз переводить взгляд с ближнего предмета на дальний. Например, можно поочередно смотреть на оконное стекло и дерево за окном.