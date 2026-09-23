Диетолог раскрыла секреты, как не набрать вес после похудения

Диетолог Лебедева: после диеты нельзя резко возвращаться к прежнему рациону

Избежать возврата веса после похудения помогут постепенный рост калорийности рациона, достаток белка и овощей, силовые упражнения и восьмичасовой сон. Об этом заявила доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в беседе с РИА «Новости» .

«Чтобы избежать „отката“ после диеты, следует не возвращаться резко к прежнему рациону, а добавлять по 50–100 килокалорий в неделю, пока вес не стабилизируется», — сказала она.

Также диетолог рекомендовала сохранить 1,2–1,6 грамма белка на килограмм желаемой массы. Трапезу следует начинать с овощей либо белковых блюд. После диеты желательно включить как минимум две-три силовые тренировки в неделю.

Взвешиваться Лебедева предложила каждое утро, чтобы отслеживать средний показатель прибавки веса за неделю. Нельзя забывать и про качественный, восьмичасовой сон — он поможет снять нервное напряжение.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала комплексный подход ключевым условием безопасного похудения.