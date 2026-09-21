Эндокринолог Поляков не рекомендовал инъекции для похудения здоровым людям

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предупредил, что популярные инъекции для похудения могут вызвать резкое изменение внешности, расстройства пищеварения и депрессию у людей без диабета, сообщает aif.ru .

Поляков отметил, что такие препараты изначально создавали для пациентов с сахарным диабетом. У здоровых людей их применение способно привести к серьезным побочным эффектам и зависимости от постоянного приема, поскольку после отмены возможен набор веса.

«При резком похудении при использовании этих препаратов очень сильно меняется внешность человека и не в лучшую сторону. Появляется внешность с эффектом „усталой лошади“. То есть в дальнейшем без помощи пластического хирурга внешность будет не самая лучшая. Кроме того, есть высокий риск развития депрессии», — пояснил эксперт.

Диетолог добавил, что препараты могут маскировать нарушения пищевого поведения, но не устраняют психологические причины переедания. При отсутствии привычного способа стабилизировать эмоциональное состояние едой проблемы могут сохраниться.

Поляков также указал на риск нарушений пищеварения и резких перепадов энергии — от прилива сил до усталости. Он не рекомендовал использовать такие инъекции людям без сахарного диабета, назвав их «терапией отчаяния».