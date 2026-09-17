Эндокринолог Мокрышева назвала срок остановки веса при похудении
Россиянам рассказали о длительной остановке веса при похудении
Вес при похудении может перестать снижаться на период от месяца до года. Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала это этапом метаболической стабилизации организма, сообщает ТАСС.
Мокрышева рассказала, что эффект плато возникает после периода снижения веса. В это время показатель достигает определенного уровня и может долго не меняться.
«Плато может у кого-то длиться месяц, может у кого-то длиться полгода, у кого-то год. И вот здесь поможет устойчивое стремление к достижению цели с использованием правильных технологий», — цитирует Мокрышеву Ura.ru.
Эндокринолог подчеркнула, что при остановке веса не следует отказываться от выбранной стратегии похудения. При необходимости ее стоит скорректировать вместе с врачом.