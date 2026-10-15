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    Нарколог Казанцев назвал продукты, помогающие при отказе от курения

    Врач Казанцев: леденцы и семечки снижают тревожность при отмене табака

    Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что леденцы и семечки помогают справляться с навязчивым желанием курить. Они занимают рот и руки и временно успокаивают центр удовольствия, сообщает «Абзац».

    По словам Казанцева, замена привычного ритуала помогает уменьшить раздражительность в период отказа от табака. Монпансье можно рассасывать и перебирать руками, а семечки — грызть.

    Врач пояснил, что простые углеводы стимулируют головной мозг и помогают переносить отсутствие привычного курения после еды или при стрессе. Для насыщения центра удовольствия люди также могут использовать сладости, например торты и пирожные. При этом леденцы и семечки удобно носить с собой в коробочках, пишет НИА «Нижний Новгород».

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