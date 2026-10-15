Нарколог Казанцев назвал продукты, помогающие при отказе от курения

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что леденцы и семечки помогают справляться с навязчивым желанием курить. Они занимают рот и руки и временно успокаивают центр удовольствия, сообщает «Абзац» .

По словам Казанцева, замена привычного ритуала помогает уменьшить раздражительность в период отказа от табака. Монпансье можно рассасывать и перебирать руками, а семечки — грызть.

Врач пояснил, что простые углеводы стимулируют головной мозг и помогают переносить отсутствие привычного курения после еды или при стрессе. Для насыщения центра удовольствия люди также могут использовать сладости, например торты и пирожные. При этом леденцы и семечки удобно носить с собой в коробочках, пишет НИА «Нижний Новгород».