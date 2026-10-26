Невролог Завалко назвала активные движения во сне поводом заподозрить деменцию

Врач-невролог Ирина Завалко в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что движения во сне могут указывать на нейродегенеративные заболевания, в том числе деменцию. Об этом сообщил источник, опубликовавший ее комментарий.

Лежа в кровати человек может кричать или разговаривать и при этом двигаться, предупредила врач. По ее словам, движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне — норма, но, если к ним добавляются движения, это повод задуматься, пишет НСН.

Невролог указала на размахивание руками и ногами, как будто человек бежит или отбивается, а также на имитацию привычной работы руками. У большинства людей с таким нарушением со временем проявляются нейродегенеративные заболевания.