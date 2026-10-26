Женщину из Африки с опухолью весом почти 20 кг спасли в МОНИИАГ

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии удалили у пациентки из Африки новообразования органов малого таза общей массой почти 20 килограммов. Женщина несколько лет страдала от миомы, которая со временем значительно увеличилась и стала угрожать ее жизни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обследование показало, что матка пациентки была увеличена почти в 180 раз. Крупнейшие миоматозные узлы достигали 20 на 25 сантиметров и занимали значительную часть брюшной полости и малого таза. Они сдавливали мочевой пузырь, кишечник и кровеносные сосуды, что привело к тромбозу.

Операция осложнялась обширными спайками между маткой и соседними органами. Хирургам пришлось разделить сращения с кишечником, диафрагмой, печенью и желчным пузырем, а также удалить более литра жидкости из брюшной полости.

«В ходе четырехчасовой операции пациентке были удалены образования массой почти 20 килограммов, внутренние органы возвращены в нормальное положение», — рассказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров.

Через неделю после вмешательства женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Она продолжит наблюдаться у специалистов института.

Врачи рекомендуют женщинам проходить осмотр гинеколога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. При наличии гинекологических заболеваний посещать специалиста следует с периодичностью, которую он определит.