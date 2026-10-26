Врач Нечитайло сообщила, что частая изжога может указывать на проблемы с сердцем

Частая изжога может быть поводом записаться к врачу, особенно людям старше 50 лет. Об этом в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло.

Жжение за грудиной часто возникает, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, пояснила врач Нечитайло. Если это повторяется, слизистая может воспалиться. Специалист посоветовала не откладывать прием, если стало трудно глотать, появилась повторная рвота, обнаружена анемия или происходит потеря веса. Кровь в рвоте или черный стул требуют неотложной помощи, при таких признаках врач решит вопрос об эндоскопическом исследовании.

Отдельная ситуация — давящая боль в груди с одышкой, холодным потом или болью, отдающей в руку либо челюсть. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, так как так может проявляться заболевание сердца. Врач рекомендовала записать, как часто появляется изжога и что ее провоцирует. При ночном жжении следует ужинать за два-три часа до сна и приподнимать изголовье кровати, а при лишнем весе — постепенно худеть.