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    Кардиолог Кондрахин назвал боль в челюсти признаком инфаркта

    Инфаркт не всегда вызывает сильную боль в груди: она может ощущаться в челюсти, руке, под левой лопаткой или в животе. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, сообщает Life.ru.

    При классическом инфаркте возникает резкая боль за грудиной. Она не проходит при смене положения тела и может сопровождаться липким потом и нарушением дыхания. Но иногда боль бывает слабой или вовсе отсутствует.

    Кондрахин предупредил: боль за грудиной может сначала появляться при движении, а затем возникать и в покое. В таком случае нужно срочно сделать ЭКГ и рассказать врачу о симптомах. По словам кардиолога, это может быть предынфарктное состояние.

    При атипичном течении инфаркта человек может принять боль за проблему с желудком или зубами. Иногда о заболевании говорит резкая слабость, но ее отсутствие не исключает инфаркт. Кардиолог советует начинать обследование с ЭКГ при боли в груди, особенно людям старше 45 лет. По его словам, проверка может понадобиться и в 30 лет.

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