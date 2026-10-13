Эндокринолог Иголкина предупредила о риске передозировки кальция и витамина D

Врач-эндокринолог Ирина Иголкина предостерегла от приема кальция и витамина D без назначения. Избыток витамина может навредить почкам и сосудам, сообщает Свободная пресса .

Иголкина пояснила: витамин D накапливается в организме. Перед приемом нужен анализ крови, затем врач подбирает дозу и контролирует уровень повторными проверками. Зимой он ниже, летом выше.

По словам врача, до 70 лет требуется примерно 600–800 МЕ витамина D в день, после 70 — 800 МЕ, при остеопорозе и высоком риске переломов — 800–1200 МЕ. Норма кальция до 50 лет — около 1000 мг в день, для женщин после 50 и мужчин после 70 — около 1200 мг.

Нормальный кальций в крови не исключает его нехватки в костях: организм может извлекать минерал из скелета. Важно оценить его поступление с пищей. Если рацион покрывает норму, добавка не нужна. Источники кальция — молочные продукты, сардины и лосось с мягкими костями, тофу, брокколи, кунжут, миндаль, курага.

Костям также нужен белок для коллагенового каркаса — примерно 0,8–1 г на килограмм веса в день. Его дают рыба, нежирное мясо, яйца, бобовые, тофу, творог. Магний содержится в зелени, бобовых, орехах, семечках и цельных злаках, витамин K — в листовой зелени, черносливе и ферментированных сырах.