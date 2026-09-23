Диетолог Дианова предложила заменить сливочное масло мягким спредом

Мягкие спреды и маргарины могут стать более доступной альтернативой сливочному маслу, считает диетолог Нурия Дианова. По ее словам, такая замена также поможет сократить потребление животных жиров, сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным Росстата, средняя цена сливочного масла в России превысила тысячу рублей за килограмм: в последний раз ниже этой отметки она была в сентябре 2024 года. Дианова рекомендует тем, кто привык делать бутерброды, выбирать мягкие спреды и маргарины на основе растительных масел.

Диетолог пояснила, что такая замена позволяет сохранить привычный рацион без резких ограничений. Она также помогает снизить потребление насыщенных жиров. По словам специалиста, сокращение доли энергии из животных жиров даже на 5% уменьшает риски для сердца и сосудов.

Дианова отметила, что опасения по поводу маргарина связаны со старыми технологиями производства, при которых образовывались промышленные трансжиры. Согласно техническому регламенту 2018 года, их содержание в современных спредах и мягких маргаринах ограничено 2%. При покупке эксперт советует читать состав и выбирать продукты без гидрогенизированных жиров, с указанием конкретных растительных масел.