Лавров назвал европейских политиков политическими мазохистами

Лидеры стран ЕС, которые поддерживают Украину — «политические мазохисты». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ, его слова привел ТАСС .

Министр отметил, что народ в подобных странах чувствует, как ухудшается положение.

«Они пытаются общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем, зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и, в принципе, социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию. Это вот заявил недавно канцлер Мерц, сказав, что главное для нас — не Германия, не Евросоюз, не НАТО, не США, не Китай, главное — победить Россию», — указал Лавров.

Ранее Лавров объяснял, почему Запад больше не будет «заказывать музыку». Изменения в мире привели к тому, что Запад уже не может управлять всеми глобальными процессами. По его словам власти западных идут на беспрецедентные авантюры, например, похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.