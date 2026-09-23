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    В МИД анонсировали встречу Лаврова с Гутерришем на полях ГА ООН

    Фото: РИА «Новости»

    Министр иностранный дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча состоится на полях Генеральной Ассамблеи организации, сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее данным, российская сторона представит доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. В нем, как уточнила Захарова, сказано о разоблачении фальсификации событий в Буче.

    Она пояснила, что в документе перечислены фамилии, которые Москва ждала от представителей ООН.

    «Только это не те фамилии, которые назывались в списках невинно убиенных мирных жителей, а те, которые приписываются якобы мирным гражданам, хотя на самом деле это имена боевиков террористических нацбатальонов», — подчеркнула Захарова.

    Также глава МИД России проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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