В Кремле не получали данных о настроениях Киева

Песков: в Кремле не знают о настроениях Киева

В Кремле не располагают информацией о настроениях Киева после завершившихся переговоров с американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

По его словам, какая-либо информация о позиции или эмоциональном фоне украинской стороны после состоявшихся контактов в Москву не поступала.

В прошлое воскресенье, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел трехчасовые переговоры с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.

После этого дипломаты отправились в Киев. По словам госсекретаря США Марко Рубио, обе встречи позволят Вашингтону подготовить дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине в ближайшие недели.

Официальный представитель Кремля подчеркивал, что Россия надеется на скорое возобновление переговорного процесса между тремя государствами.