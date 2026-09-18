За рубежом до 18:00 по московскому времени проголосовали 2,5 тысячи россиян

На 18:00 по московскому времени на заграничных избирательных участках проголосовали 20 518 граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» .

«По состоянию на 18:00 московского времени сегодняшнего дня… проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах, в местах компактного проживания граждан России», — рассказала представитель МИД.

Она отметила, что в большинстве стран основным днем голосования станет воскресенье 20 сентября. В течение трех дней выразить свою волю россияне смогут на Кипре, в Южной Осетии и на острове Пхукет в Таиланде.

Ранее ЦИК сообщил, что до 18:00 успели проголосовать 21,58% избирателей России. Голосование будет идти еще два дня.