Путин поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив России в ООН

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС в Индии. Туда российский лидер приехал 11 сентября с трехдневным рабочим визитом.

Глава государства отметил общность подходов обеих стран к основным проблемам, как к международным, так и к региональным.

Ранее президент России рассказал о значительном вкладе БРИКС в мировую экономику. По словам Путина, последние пять лет страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП, в то время как вклад «Большой семерки» за тот же период составил всего 29%.