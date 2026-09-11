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    Путин поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив России в ООН

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР на полях саммита БРИКС в Индии. Туда российский лидер приехал 11 сентября с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства отметил общность подходов обеих стран к основным проблемам, как к международным, так и к региональным.

    Ранее президент России рассказал о значительном вкладе БРИКС в мировую экономику. По словам Путина, последние пять лет страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП, в то время как вклад «Большой семерки» за тот же период составил всего 29%.