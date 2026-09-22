Диалог на фоне жесткой критики: с чем Лавров поехал на Генассамблею ООН?

Тема Украины станет центральной для министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В графике главы внешнеполитического ведомства запланированы десятки встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Чего ждать от дипломатического марафона, возможен ли новый шаг в переговорах по Украине и с какой позицией Россия выступит в ООН — в материале 360.ru.

Плотный график переговоров

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вылетела в Нью-Йорк на неделю высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 22 сентября. Дипломата сопровождает руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, а также другие представители МИД. На месте делегацию встретит постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Основная часть рабочей программы Лаврова придется на двусторонние и многосторонние переговоры. «График уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный. Там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», — заявил заместитель главы МИД Александр Алимов. На заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел России выступит в субботу, 26 сентября.

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Главные темы переговоров Сергея Лаврова

Одной из центральных тем переговоров Лаврова в Нью-Йорке станет ситуация вокруг Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вопрос занимает чуть ли не главное место в повестке международных встреч. Особое внимание министр намерен уделить «дезинформационной кампании, связанной с Бучей». По словам Захаровой, Лавров поднимет тему во время выступления на Генассамблее, на переговорах и итоговой пресс-конференции. «Это будут не только заявления о фальсификациях, которых была куча, но еще и непосредственно подкрепленные материалами общественных расследований тезисы», — подчеркнула представитель МИД.

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Переговоры Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио — один из ключевых контактов по украинской теме.

Еще до поездки в Нью-Йорк министр заявил, что хотел бы прояснить позицию Вашингтона относительно дальнейшей посреднической роли США в урегулировании конфликта. Лавров обратил внимание на заявления американского коллеги по этому вопросу и отметил, что рассчитывает «понять, что Государственный департамент думает в этой связи». При этом министр допустил возобновление диалога по Украине.

Мы объяснили, что мы никогда от переговоров не отказывались. И все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать. Сергей Лавров

Украиной программа российской делегации не ограничится. Лавров проведет двусторонние встречи с представителями других государств и примет участие в многосторонних мероприятиях. Президент Сербии Александр Вучич, в частности, заявил, что рассчитывает провести двустороннюю встречу с министром на полях Генассамблеи.

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На 24 сентября также запланированы переговоры Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Среди основных тем российская сторона обозначила укрепление многополярности, создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, реформирование мировой финансовой системы, борьбу с терроризмом, вопросы разоружения и сотрудничество в области защиты прав человека.

Отдельное место займет работа самой ООН. Несмотря на критику ее нынешнего руководства, российский МИД продолжает называть организацию безальтернативной и наиболее представительной площадкой для многосторонней дипломатии. Лавров намерен представить российскую оценку деятельности ООН и предложения по укреплению ее роли и авторитета.

Фото: РИА «Новости»

Жесткий фон вокруг поездки

На Генассамблею российская делегация отправилась на фоне заметно усилившейся критики нынешнего руководства ООН. В МИД заявили, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в своей оценке событий на Украине отошел от принципа беспристрастности. На минувшей неделе Мария Захарова во время презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов заявила, что генсек ООН «сознательно подыграл антироссийской кампании» вокруг произошедшего весной 2022 года.

Секретариату Организации Объединенных Наций уже не отвертеться. Признание придется сделать. Особенно в свете новых фактов, о которых сегодня пойдет речь. Это позорное пятно на авторитете ООН придется смывать долго. Мария Захарова

Жесткая критика прозвучала за несколько месяцев до смены руководства ООН. Второй пятилетний срок Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года, а процесс выбора его преемника уже идет. Россия ясно дала понять, что связывает со сменой генерального секретаря определенные ожидания. Директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил, что при нынешнем руководстве страна не видит возможности участия ООН в украинском урегулировании. «К сожалению, Секретариат ООН при нынешнем руководстве не сумел сохранить беспристрастность в украинском вопросе», — сказал дипломат.

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При этом Логвинов выразил надежду, что после смены генерального секретаря ситуация изменится. «Хотелось бы надеяться, что при новом руководителе организации практикуемый подход пересмотрят. Собственно, в том числе от этого будет зависеть и возможность задействования какого-либо потенциала ООН по завершении конфликта», — подчеркнул он. С желаемой кандидатурой будущего руководителя организации Россия пока не определилась. В МИД заявили, что среди нынешних претендентов нет фигуры, которая однозначно устраивала бы Москву. Российская сторона выступает за соблюдение принципа региональной ротации и считает, что следующим генеральным секретарем должен стать представитель стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Чего ждать от переговоров Лаврова и Рубио

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может стать шагом к более предметному обсуждению украинского урегулирования. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог Сергей Маркелов. По его словам, предыдущие контакты преимущественно касались отдельных вопросов — от экономики и санкций до гуманитарных проблем. Он отметил, что для начала выработки общей дорожной карты урегулирования требуется участие профессиональных дипломатов.

Фото: White House

«Мне кажется, что можно осторожно сказать о том, что все-таки подходим к настоящему переговорному процессу, где и будут говорить на языке дипломатов», — отметил Маркелов. Политолог предположил, что Лавров и Рубио могут обсудить юридические основы будущих договоренностей и попытаться определить отправную точку переговорного процесса. При этом ожидать немедленного появления готовой дорожной карты, по его мнению, преждевременно. «Если мы найдем эту стартовую точку дорожной карты, то можно будет говорить о том, что дальше прорисовываем шаги, уже более точные, более предметные», — пояснил эксперт.

Зачем России нужна ООН с учетом критики ее руководства

Критика нынешнего руководства ООН со стороны России не означает, что Москва заинтересована в отказе от самой организации. По мнению Маркелова, полноценной альтернативы сегодня не существует. Региональные объединения и международные клубы решают собственные задачи, но не способны заменить универсальную площадку для обсуждения общемировых проблем. «Эта институция большая, она действительно имеет недостатки, потому что стала слишком политизированной, к ней можно относиться по-разному, но она решает [глобальные проблемы]», — сказал политолог.

Фото: РИА «Новости»