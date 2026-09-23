360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Нужен галоперидол»: Захарова высмеяла признание Сикорского о запасах на случай войны

    Захарова посоветовала Сикорскому запастись галоперидолом вместо риса и варенья

    Фото: РИА «Новости»

    Главе МИД Польши Радославу Сикорскому следует запастись галоперидолом, а не рисом и вареньем. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в телеграм-канале.

    Ранее Сикорский рассказал, что сделал продовольственные запасы на случай войны. По его словам, дома у него есть рис, ручной насос и варенье из фруктов со своего огорода.

    «Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, — галоперидол», — заявила Захарова.

    Галоперидол — это нейролептик, который применяют для лечения тяжелых психических расстройств, например, шизофрении. Он нужен для подавления бреда, галлюцинаций и тяжелого психомоторного возбуждения.

    В начале сентября Сикорский заявлял, что в случае возможной войны с Россией Польша сможет быстро победить в конфликте. По его словам, преимущество Варшаве обеспечит превосходство в воздушном бою.

    Читайте также

    Ушаков рассказал о расписании Путина на саммите БРИКС

    Лавров рассказал, какой будет война в случае нападения Европы на Россию

    НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда и изоляции Петербурга — МИД РФ

    Lars Penning/dpa

    Ушаков рассказал о расписании Путина на саммите БРИКС

    Лавров рассказал, какой будет война в случае нападения Европы на Россию

    НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда и изоляции Петербурга — МИД РФ

    Lars Penning/dpa