Главе МИД Польши Радославу Сикорскому следует запастись галоперидолом, а не рисом и вареньем. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в телеграм-канале .

Ранее Сикорский рассказал, что сделал продовольственные запасы на случай войны. По его словам, дома у него есть рис, ручной насос и варенье из фруктов со своего огорода.

«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, — галоперидол», — заявила Захарова.

Галоперидол — это нейролептик, который применяют для лечения тяжелых психических расстройств, например, шизофрении. Он нужен для подавления бреда, галлюцинаций и тяжелого психомоторного возбуждения.

В начале сентября Сикорский заявлял, что в случае возможной войны с Россией Польша сможет быстро победить в конфликте. По его словам, преимущество Варшаве обеспечит превосходство в воздушном бою.