Лавров указал, что с Запада идет волна информационного наступления на Россию
Лавров: с Запада идет волна информационного наступления на Россию из-за выборов
Огромная волна информационного наступления идет на Россию из-за предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов. Слова дипломата привел ТАСС.
Как рассказал министр иностранных дел, Россия противодействует наступлению примитивной западной пропаганды.
Ранее председатель ЦИК страны Элла Памфилова заявила о неудачной кибератаке перед выборами. Центральный избирком готов отражать такие попытки ударов и в дальнейшем. Специалисты проработали все необходимые механизмы.
Выборы состоятся в условиях, когда против России ополчился весь западный мир, напомнила глава Центризбиркома.