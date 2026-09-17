Лавров указал, что с Запада идет волна информационного наступления на Россию

Лавров: с Запада идет волна информационного наступления на Россию из-за выборов

Огромная волна информационного наступления идет на Россию из-за предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов. Слова дипломата привел ТАСС .

Как рассказал министр иностранных дел, Россия противодействует наступлению примитивной западной пропаганды.

Ранее председатель ЦИК страны Элла Памфилова заявила о неудачной кибератаке перед выборами. Центральный избирком готов отражать такие попытки ударов и в дальнейшем. Специалисты проработали все необходимые механизмы.

Выборы состоятся в условиях, когда против России ополчился весь западный мир, напомнила глава Центризбиркома.