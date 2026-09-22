Политолог оценил предстоящую встречу Лаврова и Рубио в ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке может стать отправной точкой для предметного обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом в комментарии 360.ru заявил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул, что прошлые контакты представителей России и США касались вопросов экономики, санкций и гуманитарных проблем. Для выработки общей дорожной карты урегулирования необходимо участие профессиональных дипломатов.

«Мне кажется, что можно осторожно сказать о том, что все-таки подходим к настоящему переговорному процессу, где и будут говорить на языке дипломатов», — отметил Маркелов.

Политолог предположил, что Лавров и Рубио могут обсудить юридические основы будущих договоренностей и попытаться определить отправную точку переговорного процесса.

«Если мы найдем стартовую точку дорожной карты, то уже можно будет говорить о том, что дальше прорисовываем шаги, уже более точные, более предметные», — пояснил эксперт.

Лавров вылетел в Нью-Йорк для участия в ГА ООН 22 сентября. Какие еще вопросы глава внешнеполитического ведомства поднимет на международной трибуне — в нашей статье.