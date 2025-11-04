Более 100 туш мертвых тюленей нашли в Казахстане

Более 100 туш мертвых тюленей обнаружили во время проверки берега Тупкараганского района в казахстанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

«Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей», — отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что экологи взяли пробы морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района. Причины массовой гибели животных устанавливаются.

С конца сентября на казахстанском побережье Каспия начали находить десятками мертвых тюленей. К маю общее количество туш достигло 2194. Одной из причин гибели животных стало удушье из-за выброса природного газа со дна моря.