В Каспийском море произошли два землетрясения подряд

Азербайджанские сейсмологи за день зарегистрировали два землетрясения в Каспийском море. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Специалисты Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана зафиксировали подземные толчки утром и днем 16 марта.

Первое землетрясение произошло в 04:57 по московскому времени, его магнитуда составила 3,1. Очаг располагался на глубине 74 километров.

Второе землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в 12:18 по московскому времени с очагом на той же глубине.

Ранее высокую сейсмическую активность зарегистрировали на Камчатке. Землетрясение произошло в 61 километре от Елизова и в 77 — от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,3, очаг находился на глубине 10 километров. Специалисты рассказали, что жители ощущали подземные толчки в нескольких частях полуострова.