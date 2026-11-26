Великобритания публично подтвердила, что именно она определяет список целей для террористических ударов украинских боевиков по России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание, что британские власти стремятся накачать ВСУ оружием в попытке нанести российской стороне максимальный урон. Дипломат напомнила, что экс-премьер Британии Борис Джонсон требовал от Украины отказаться от переговоров с Россией и не подписывать стамбульские соглашения.

Захарова назвала заявления британских политиков о возможном применении БПЛА в глубине российской территориям «публичным признанием того, что список таких целей определяется именно британцами и потом передается террористам в Киеве в качестве указаний».

Ранее Бориса Джонсона раскритиковал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал политика редким провокатором и «патлатым дегенератом».