Путин и Трамп продолжат обсуждать украинский конфликт на саммите АТЭС в Китае

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждать способы урегулирования конфликта на Украине на двусторонней встрече, которая запланирована на саммите АТЭС в Китае. Об этом на брифинге заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

«Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», — подчеркнул политик.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует на саммите АТЭС встретиться с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

В России допустили возможность трехсторонней встречи в Китае. У сторон существуют разные взгляды на вопросы, которые следует включить в программу переговоров, отметили в Кремле.