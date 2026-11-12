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    Путин и Трамп продолжат обсуждать украинский конфликт на саммите АТЭС в Китае

    Фото: РИА «Новости»

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждать способы урегулирования конфликта на Украине на двусторонней встрече, которая запланирована на саммите АТЭС в Китае. Об этом на брифинге заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС.

    «Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», — подчеркнул политик.

    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует на саммите АТЭС встретиться с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    В России допустили возможность трехсторонней встречи в Китае. У сторон существуют разные взгляды на вопросы, которые следует включить в программу переговоров, отметили в Кремле.

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