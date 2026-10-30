«Черная вдова» в Миассе женила на себе бездомного, отправила на СВО и присвоила деньги

В Челябинске раскрыли схему с фиктивным браком для хищения выплат участнику СВО

Четверо злоумышленников отправили мужчину на СВО после фиктивного брака, чтобы присвоить выплаты. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи выяснили, что мошенники в декабре 2025 года нашли мужчину без определенного места жительства. Ему предоставили временное жилье, помогли восстановить документы и открыли на его имя банковский счет.

После этого потерпевшего уговорили заключить фиктивный брак с 67-летней участницей банды и поступить на военную службу.

Мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции, где вскоре погиб. На его счет поступила единовременная региональная выплата в размере 2,4 миллиона рублей, которую преступники присвоили.

Фиктивная вдова также получила 500 тысяч рублей как супруга погибшего военнослужащего.

Аферистам предъявили обвинение, двоих мужчин — членов банды заключили под стражу, женщинам избрали другую меру пресечения.

Ранее подмосковная мошенница обманула мать бойца СВО на 610 тысяч рублей.